<BR \/>Während der Olympischen Spiele hat die Bozner Quästur die Kontrollen am Brenner stark verschärft: Sowohl am Bahnhof als auch auf Autobahn und Staatsstraße. <BR \/><BR \/>Dabei kontrollierten die Polizisten am Montag einen Bus aus München, der die italienische Grenze passieren wollte – und mit ihm ein 33-jähriger Italiener, nach dem gefahndet wurde. <BR \/><BR \/>Laut Überprüfung der Polizei lag gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft von Catania vor. Er soll eine Haftstrafe von fünf Jahren und sieben Monaten wegen Vergehen gegen das Drogengesetz verbüßen. <BR \/><BR \/>Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der 33-Jährige verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht.