Brenner: Polizei nimmt Mann aus Tansania mit gefälschtem Pass fest

Mehrmals am Tag kontrolliert die Polizei am Brenner Passagiere, die mit dem Zug nach Italien kommen. Am Mittwoch stiegen die Beamten in den EC 81, der von München nach Bologna unterwegs war, um Kontrollen durchzuführen.Mehrere Passagiere wurden kontrolliert und mussten ihre Dokumente vorweisen. Bei einem Passagier stellte sich heraus, dass sein belgischer Reisepass, den er den Beamten vorgezeigt hatte, gefälscht war. Bei einer genaueren Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann wohl aus Tansania stammte und keine Genehmigung hatte, nach Italien einzureisen.Die Polizei nahm den Mann fest und brachte ihn in das Bozner Gefängnis.