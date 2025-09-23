<BR \/>Am gestrigen Montagnachmittag hat die Polizei eine Meldung erhalten, wonach mithilfe einer App im Ortsgebiet des Brenners ein E-Bike im Wert von rund 1000 Euro lokalisiert worden sei. Das Fahrrad sei einige Tage zuvor am Parkplatz des Bahnhofs in Brixen gestohlen worden.<BR \/><BR \/>Die Polizeibeamten überprüften daraufhin die vom Gerät angegebene Zone. Besonders nahmen sie dabei den Bereich eines Wohnhauses ins Visier, in dem eine polizeibekannte Person wohnt. <BR \/><BR \/>Durch das Fenster eines Kellers konnten die Polizisten ein Fahrrad erkennen, das der Beschreibung des gestohlenen Fahrrads entsprochen haben soll.<h3>\r\nSollte Fahrrad angeblich nicht in Brixen nutzen<\/h3>Kurz darauf wurde der 20-jährige Verdächtige angetroffen. Er händigte den Beamten das Fahrrad aus. Er gab an, er habe es für 150 Euro gekauft und dabei ausdrücklich den Hinweis erhalten, es nicht in Brixen zu benutzen.<BR \/><BR \/>Das Rad stellte sich tatsächlich als das gestohlene Fahrzeug heraus. Der junge Mann wurde wegen Hehlerei angezeigt. Das E-Bike wurde seiner rechtmäßigen Besitzerin zurückgegeben.