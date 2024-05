Brenner: Verlassener „Pontiglhof“ durchsucht – 8 Personen ausgewiesen

8 Ausweisungsdekrete und 2 Verwarnungen

Bei der Durchsuchung des „Pontiglhof“ wurden insgesamt 31 Personen ausländischer Herkunft kontrolliert. In dem Gebäude, das gerade renoviert wird, hatten in der Vergangenheit aus Österreich kommende Migranten Unterschlupf gesucht. Die jüngst Kontrollierten seien laut Aussendung der Polizei hauptsächlich serbische, bosnische und moldawische Staatsbürger und wahrscheinlich an den Arbeiten am „Pontiglhof“ beteiligt. Der kroatische Hausbesitzer konnte nicht ausfindig gemacht werden.Unter ihnen befanden sich auch 8 Bürger ohne Aufenthaltsgenehmigung. Gegen sie erließ Quästor Paolo Sartori einen Ausweisungsbescheid, ihnen bleiben 7 Tage, um Italien zu verlassen. 2 Vorbestrafte, die keinen Grund für ihren Aufenthalt am Brenner vorzuweisen hatten, wurden zudem mündlich verwarnt.Dem gestrigen Einsatz in Pontigl gingen einige voraus: Nachdem Anwohner gemeldet hatten, dass in der Nähe des verlassenen Gebäudes offenbar öfters Menschen ausländischer Herkunft und Fahrzeuge mit Kennzeichen aus unterschiedlichen Ländern wie Serbien und Moldau verkehrten, hatten die Beamten den „Pontiglhof“ in den letzten Monaten mehrfach kontrolliert.