Brenner wegen starker Schneefälle blockiert

Die österreichischen Behörden - so hat es die italienische Nachrichtenagentur ANSA in Erfahrung gebracht - haben die Einreise nach Italien vorübergehend gestoppt, um die Autobahn vom Schnee zu befreien.Und auch auf italienischer Seite ist die Nordspur zwischen Sterzing und Brenner gesperrt. Der Schwerverkehr wird in Sterzing bei der Raststätte Sadobre aufgehalten. Es hat sich ein mehrere Kilometer langer Lkw-Stau in Richtung Grenze gebildet. Einige Lkw sind auf die Überholspur gefahren und haben so auch den Leichtverkehr zum Erliegen gebracht.Generell ist heute – wie die Verkehrsmeldezentrale meldet – auf rutschige und schneebedeckte Fahrbahnen zu achten und nur mit Winterausrüstung zu fahren

