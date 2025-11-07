Am Mittwoch meldete ein Angestellter eines Einkaufszentrums am Brenner der Polizei den Diebstahl mehrerer Kleidungsstücke, wie aus einer Aussendung der Quästur hervorgeht. Vor Ort angelangt, sicherten die Beamten die notwendigen Hinweise und begannen mit der Suche nach den mutmaßlichen Tätern.<h3>\r\nZwei Männer angezeigt<\/h3>Zunächst verlief die Suche innerhalb des Einkaufszentrums – ohne Erfolg. Anschließend wurden auch die Umgebung und der nahegelegene Bahnhof abgesucht. Dort machten die Polizisten zwei junge Männer ausfindig, die auf die Beschreibung der Diebe passten – einen Rumänen und einen Ukrainer. Sie wollten laut Aussendung gerade in einen Zug Richtung Bozen steigen.<BR \/><BR \/>Bei einer anschließenden Kontrolle der Männer fanden die Beamten mehrere Kleidungsstücke und andere Artikel im Gesamtwert von rund 500 Euro, die aus mehreren Geschäften im Einkaufszentrum stammten. Die beiden Männer wurden wegen erschwerten Diebstahls angezeigt, ihre Beute wurde in die Geschäfte zurückgebracht.