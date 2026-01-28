Zu einem Auffahrunfall zwischen drei Lkw ist es am heutigen Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf der Brennerautobahn in Fahrtrichtung Süden gekommen. Im Zuge des Aufpralls auf dem Abschnitt zwischen Salurn und Mezzocorona wurde einer der Lenker in der Fahrerkabine eingeklemmt.<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr von Neumarkt konnte ihn jedoch befreien. Er und eine weitere Person zogen sich beim Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu.<BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge seien beide ansprechbar gewesen. Im Zuge der Aufräumarbeiten ist die Autobahn derzeit in Fahrtrichtung Süden bei Kilometer 119 komplett gesperrt.