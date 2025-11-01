<BR \/><BR \/>Laut Informationen der Polizei im Bundesland Tirol war der Verdächtige auf der Brennerautobahn auf Nordtiroler Seite Richtung Süden – und damit Richtung Südtirol und Italien – unterwegs. <BR \/><BR \/>Beamte der Polizeiinspektion Brenner beschlossen, den Lenker auf anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei entdeckten sie laut Aussendung mehrere Dutzend Gramm Cannabisharz sowie mehrere Tausend Euro Bargeld beim jungen Mann. <BR \/><BR \/>Rauschgift und Bargeld wurden beschlagnahmt und der 24-Jährige bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.