Der Unfall hat zu erheblichen Behinderungen in Richtung Norden geführt – so meldete verkehrsinfos.it bis zur Mittagszeit Rückstaus bis nach Gossensaß gemeldet. 

Aus ungeklärter Ursache war ein Wohnwagen auf der Brennerautobahn auf Nordtiroler Seite kurz vor der Luegbrücke auf eine Abgrenzungsvorrichtung geraten. 

Ersten Informationen zufolge wurde beim Unfall niemand verletzt, die Fahrzeugbergung gestaltete sich aber schwierig. Dennoch gelang es den Einsatzkräften, bereits gegen 12.30 Uhr wieder zwei Spuren des betroffenen Abschnitts freizugeben.