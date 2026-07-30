Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Umgehend leitete die Berufsfeuerwehr gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Kardaun unter Atemschutz einen Löschangriff ein, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Jedoch vergeblich: Der Lieferwagen brannte vollkommen aus. <BR \/><BR \/>Dem Fahrer war es glücklicherweise rechtzeitig gelungen, sich in Sicherheit zu bringen. Verletzt wurde niemand. Nach den Löscharbeiten wurde das Fahrzeug abschließend auf verbleibende Glutnester kontrolliert, die Fahrbahn musste gereinigt werden. Im betroffenen Autobahnabschnitt kam es zu Verkehrsbehinderungen.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen neben der Berufsfeuerwehr Bozen und der Freiwilligen Feuerwehr Kardaun die Feuerwehr von Klausen, die Straßenpolizei, die Carabinieri sowie die Autobahnmeisterei.