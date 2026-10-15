<BR \/>Bei der Übung sollte ein schwerer Unfall in der Nordröhre des Tunnels simuliert werden: Ein Lastwagen, der außer Kontrolle gerät, mehrere Fahrzeuge, die aufeinander auffahren und ein Feuer, das im Tunnel ausbricht.<BR \/><BR \/>Mit der Übung sollten die Notfallabläufe und die Zusammenarbeit der Rettungskräfte in einer komplexen Situation überprüft werden.<BR \/><BR \/>Die <b>geplante Sperre<\/b> von 21.30 bis 5 Uhr <b>entfällt<\/b> somit. Ein neuer Termin soll in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden, voraussichtlich im Dezember.