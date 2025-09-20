<BR \/>Zur Mittagszeit kam ein Motorradfahrer auf der Südspur der Brennerautobahn südlich von Neumarkt zu Sturz. Zunächst wurde auch der Notarzthubschrauber alarmiert, die Verletzungen des Patienten waren jedoch leichter als erwartet. <BR \/><BR \/>Wenige Minuten später ereignete sich auf der Nordspur der A22 zwischen Bozen und Klausen ein Auffahrunfall zwischen mehreren Fahrzeugen – der endete glimpflich, laut Informationen der Straßenpolizei, die zu beiden Unfällen ausrückte, wurde niemand verletzt. <BR \/><BR \/>Die Auswirkungen auf den Verkehr sind nach wie vor spürbar: So werden in Richtung Norden zwei Kilometer Stau gemeldet, in Richtung Süden sind es sogar vier.