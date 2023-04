Brennerautobahn: Wilde Verfolgungsjagd ohne Führerschein

Daraufhin stieß der Deutsche erneut gegen einen Lkw, berichtete die Polizei.Der 24-Jährige setzte die Fahrt fort und fuhr letztlich gegen das Heck eines auf dem mittleren Fahrstreifen befindlichen Einsatzfahrzeuges der Autobahnpolizei, woraufhin das Fluchtauto zum Stillstand kam.Der Pkw-Lenker, der mit dem Auto seines Vaters unerlaubterweise in Deutschland losgefahren war, wurde vorläufig festgenommen. Er wird angezeigt.Der Deutsche war zuvor auf der Inntalautobahn (A12) unterwegs gewesen. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten den Mann der Polizei, die schließlich die Verfolgung aufnahm. In Gries am Brenner kam er im Staubereich rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst eine Betonleitwand und stieß gegen das Heck des Lkw. Daraufhin kam es dann zur Verletzung des Beamten, der dem 24-Jährigen den Zündschlüssel abziehen wollte.