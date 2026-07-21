Seit Samstag ist bekanntlich die Brennerstrecke bis Brixen gesperrt und für RTC bedeutet das: Hier fährt keiner ihrer Güterzüge. Dabei ist die Achse Brenner – Verona ihre Hauptlinie. Die Ausweichstrecke führt von München über Salzburg, den Tauern nach Verona. Das ist nicht weiter, dauert länger, das kostet auch mehr. Und es braucht mehr Züge und Lokführer. „Wir können so nur die Hälfte unserer Kunden umleiten. Und die Mehrkosten auch nicht weitergeben, sonst sind wir gar nicht mehr wettbewerbsfähig“, erklärte RTC-Geschäftsführer Martin Ausserdorfer. <BR \/><BR \/>Doch diese zwei Wochen sind nicht das Hauptproblem der RTC. Viel schwerer wiegt, dass weitere Baustellen und Sperren in nächster Zeit folgen. Darunter die Sperre der Strecke Udine – Tarvisio – und damit die zweitwichtigste Verbindung, die RTC anbietet: Triest – Tarvisio. Alles in allem befürchtet man bei RTC nun, dass die Kunden diese laufenden Störungen des Normalbetriebes nicht mitmachen könnten und langfristig mit ihren Gütern auf die Straße zurückkehren. <BR \/><BR \/>Erste Auswirkungen spüre man schon, andere Anbieter hätten auch schon aufgegeben, ergänzte Präsidentin Astrid Kofler. „Wenn der Brennerbasistunnel – voraussichtlich ab 2032 – genutzt werden kann, dann haben wir beste Voraussetzungen. Doch es gilt nun, auch die Zeit bis dahin gut zu überbrücken“, betonte Ausserdorfer. Und das nicht nur aus Sicht des Unternehmens, das Teil der Autobrennero-Gruppe ist, sondern insbesondere aus Nachhaltigkeitsgründen: „Wir bewegen im Jahr 10.000 Güterzüge und damit sechs Millionen Tonnen Fracht. Das spart im Vergleich zur Straße 160.000 Tonnen CO₂ ein“, unterstrich Astrid Kofler.<BR \/><BR \/>Die RTC-Spitze geht daher mit dem dringenden Appell an die Verantwortlichen an die Öffentlichkeit, Arbeiten und Sperren zwischen RFI, ÖBB und Deutscher Bahn besser zu koordinieren. „Gleichzeitige Baustellen im August wären sinnvoller, um danach überall unbehindert wieder den vollen Service anbieten zu können.“ <h3>\r\nBaustellen und Streckensperrungen<\/h3><b>18. Juli bis 2. August:<\/b> Sperrung der Brennerstrecke für Bauarbeiten und der Riggertalschleife zwischen Brenner und Brixen; führt zu einer reduzierten Kapazität auf der Achse Italien\/ Deutschland. <BR \/><BR \/><b>2. bis 16. August:<\/b> Bauarbeiten im Knoten Verona – Piacenza – Padua – Venedig (reduzierte Kapazität Adriahäfen\/Mitteleuropa\/Italien).<BR \/><BR \/><b>22. August bis 20. September:<\/b> Sperrung der Strecke Udine – Tarvisio: Hauptachse des baltisch-adriatischen Korridors zu <BR \/><BR \/><b>ab 8. Februar 2027:<\/b> Sperrung des Tauerntunnels: zentrale Nord-Süd-Achse zu.<BR \/><BR \/><b>2028:<\/b> Bauarbeiten auf der Strecke München – Rosenheim.