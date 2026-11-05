Wegen einer Weichenstörung sind im Bahnhof Neumarkt derzeit nur eingeschränkt Zugfahrten möglich. Die Störung konnte mittlerweile behoben werden, es kommt allerdings weiterhin zu Verspätungen und Zugausfällen, wie das Portal „ <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it<\/a>“ berichtet.<BR \/><BR \/><i>Folgende Züge sind betroffen:<BR \/><\/i><BR \/>-Der Trenitalia-Zug Nr. 16610 von Mezzocorona nach Bozen mit Abfahrt um 13:46 Uhr fällt aus.<BR \/><BR \/>-Der Trenitalia-Zug Nr. 16687 von Bozen nach Rovereto mit Abfahrt um 14:06 Uhr fällt aus.<BR \/><BR \/>-Der Trenitalia-Zug Nr. 16689 von Bozen nach Verona mit Abfahrt um 14:34 Uhr fällt bis Mezzocorona aus. Abfahrt in Mezzocorona um 15:13 Uhr.<BR \/><BR \/>-Der Trenitalia-Zug Nr. 16700 von Rovereto nach Bozen mit Abfahrt um 15:47 Uhr fällt aus.<BR \/><BR \/>Die Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs ist derzeit nicht vorgesehen.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<BR \/><\/i>