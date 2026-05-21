Selten genug dürfte vom Auswärtigen Amt eine Reisewarnung nach Italien ausgesprochen worden sein, nun aber hat die oberste Bundesbehörde für auswärtige Angelegenheiten angesichts der „Verkehrssperrung des gesamten Brennerkorridors“ am 30. Mai eine eindringliche Warnung verfasst.<BR \/><BR \/>Dort heißt es: „Aufgrund des ohnehin erhöhten Verkehrsaufkommens (Pfingstferien) sind Verkehrsverzögerungen in ganz Tirol zu erwarten.“ Und weiter: „Es gibt keine Ausweichmöglichkeiten. Auch an den Tagen vor und nach dem 30. Mai ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.“ Wer kann, solle Tirol an diesem Tag weiträumig umfahren oder die Reise zeitlich verschieben.<BR \/><BR \/>Präzise angeführt sind auch die Zeiten und betroffenen Straßen: Sperrung der Brenner-Autobahn A13 (Vollsperrung der Autobahn zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brenner in beide Fahrtrichtungen) von 11 bis 19 Uhr (für Lkw ab 9 Uhr) und die Sperrung der Brennerstraße B182 sowie der Ellbögener Straße L38 für den Durchzugsverkehr von 11 bis 19 Uhr zur Aufrechterhaltung der Verkehrs- und Versorgungssicherheit.<BR \/><BR \/><b>Asfinag rechnet mit 32.000 betroffenen Fahrzeugen<\/b><BR \/><BR \/>Auch der ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) richtete gestern Nachmittag an seine mehr als 20 Millionen Mitglieder den eindringlichen Appell, dass infolge einer Demonstration ein Mega-Stau drohe. Das Verkehrschaos sei programmiert, Umfahrungen nur großräumig möglich, so die Info vonseiten des ADAC. <BR \/>Unterdessen rechnet die österreichische Autobahngesellschaft (Asfinag) mit rund 32.000 Fahrzeugen, die von der Totalsperre am Brenner betroffen sein könnten. Die Blockade trifft viele Reisende aus Bayern, Baden-Württemberg sowie Sachsen-Anhalt, da der 30. Mai in den Pfingstferien liegt.<BR \/><BR \/><b>Öffentlicher Personenverkehr soll fahrplanmäßig laufen<\/b><BR \/><BR \/>Das Land hat mittlerweile eine eigene Landingpage (Zielseite) im Web eingerichtet, um laufend Informationen ausspielen zu können. Auch dort heißt es in prägnanten roten Lettern: „Vermeiden Sie unnötige Fahrten!“<BR \/>Per Aussendung listet auch das Land Südtirol die Eckdaten der Blockade auf. Demzufolge gilt für alle Fahrzeuge die verpflichtende Ausfahrt von der Autobahn A22 an der Abfahrt Sterzing von 10.30 bis 20 Uhr. Für den Schwerverkehr gilt das Fahrverbot von 7 bis 20 Uhr auf dem gesamten ordentlichen Straßennetz des Landesgebietes und auf der Autobahn A22 in Fahrtrichtung Norden, mit Ausnahme der in der Verordnung genannten Kategorien, etwa dem Transport verderblicher Ware. <BR \/>Der öffentliche Personenverkehr soll fahrplanmäßig verkehren. Im Bahnverkehr sind derzeit keine Einschränkungen geplant. Aufgrund der hohen Nachfrage seien bei Zügen und Bussen Verspätungen, Ausfälle und Überfüllungen möglich.<BR \/><BR \/><b>Infos: brennersperre.provinz.bz.it<\/b>