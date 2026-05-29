Zahlreiche Urlauber, aber auch Transportunternehmen, ziehen ihre Fahrt nach Italien offenbar vor, um die großräumige Umleitung über Salzburg und Tarvis zu vermeiden, die morgen notwendig wird. Auf Südtiroler Seite ist die Lage derzeit noch unter Kontrolle. <BR \/><BR \/>Für Samstag gelten entlang der gesamten Südtiroler Strecke der Brennerautobahn A22 umfangreiche Verkehrsbeschränkungen: in Fahrtrichtung Norden gilt von 7 bis etwa 20 Uhr ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen Gesamtgewicht. Ausgenommen sind Transporte verderblicher Waren, lebender Tiere, Treibstoffe sowie Einsatzfahrzeuge und Transporte zum Verladeterminal der Rollenden Landstraße (Rola).<BR \/><BR \/> Ab 10.30 Uhr wird die Autobahn ab der Ausfahrt Sterzing auch für den übrigen Verkehr gesperrt. Lastwagen werden zunächst auf den Parkplatz Sadobre in Freienfeld umgeleitet, bis die Kapazitäten erschöpft sind. Danach werden die Fahrzeuge wieder in Richtung Süden zurückgeschickt.<BR \/><BR \/> Je nach Verkehrslage kann die verpflichtende Ausfahrt bereits an der vorhergehenden Anschlussstelle angeordnet werden. Die Brennerautobahn-Gesellschaft A22 empfiehlt, Fahrten in Richtung Norden ab Trient möglichst zu vermeiden beziehungsweise weiträumig über die Route Tarvis auszuweichen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/morgen-brennersperre-hier-finden-sie-antworten-auf-wichtige-fragen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alles was Sie zur Brennerblockade am morgigen Samstag wissen müssen, lesen Sie hier.<\/a>