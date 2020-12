BrennerLEC: Bessere Luft entlang der Brennerautobahn

Die Einschränkungen des Personen- und Warenverkehrs, die der gesundheitliche Notstand rund um Covid-19 im Frühjahr mit sich gebracht hat, haben auch auf der Brennerautobahn (A22) zu einem starken Rückgang des Verkehrs und damit der Schadstoffe in der Luft geführt. Die Kohlendioxid-Emissionen (CO2) entlang der A22 gingen um 2 Drittel zurück, jene der Stickstoffdioxide (NO2) haben sich halbiert.„Die Zeit der Ausgangssperre hat uns gezeigt, dass die große Herausforderung beim Thema Luftqualität und Klimaschutz darin besteht, den motorisierten Verkehr zu reduzieren und auf klimafreundlichere Mobilitätsformen zu setzen“, unterstreicht Umwelt- und Energielandesrat Giuliano Vettorato. „Nur so können wir die Qualität der Luft, die wir atmen, verbessern und unser Klima schützen.“In den Monaten März und April 2020 hat der Verkehr auf der Brennerautobahn gegenüber dem Vergleichszeitraum in den 3 Jahren zuvor stark abgenommen. Der Pkw-Verkehr ist um 92 Prozent, der Schwerverkehr um 42 Prozent gegenüber den Vorjahren zurückgegangen.Eine Studie, die die Südtiroler Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz und die Umweltagentur des Trentino gemeinsam mit den Partnern in dem von der EU im Rahmen des LIFE-Programms kofinanzierten Projekts BrennerLEC (Lower Emission Corridor) durchgeführt hat, belegt, dass der Verkehr maßgeblich für die Schadstoffbelastung der Luft im Etschtal verantwortlich ist.Aus der Erhebung geht hervor, dass die Luftbelastung in der Zeit des Lockdowns signifikant zurückgegangen ist, und dies obwohl die Heizungs-Emissionen in diesem Zeitraum sogar gegenüber den 3 Vorjahren angestiegen sind. Die Schätzungen der Stickoxid- und Kohlendioxid-Emissionen auf Grundlage der Verkehrsabnahme zeigen einen Rückgang von 66 bzw. 64 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum der drei vorangegangenen Jahre.Der Rückgang des Verkehrsaufkommens hat zu einer bedeutenden Abnahme der Luftverschmutzung in Autobahn-Nähe geführt: Die Stickoxid-Konzentration ist um die Hälfte zurückgegangen.Dieser Rückgang hat sich auch positiv auf etwas von der Autobahn entferntere Bereiche ausgewirkt. So hat in Kurtinig an der Weinstraße (230 Meter von der A22 entfernt) die Stickstoffdioxid-Konzentration um 37 Prozent abgenommen. Dies zeigt, dass eine bedeutende Emissionsquelle für die Autobahn die Luftqualität nicht nur in unmittelbarer Fahrbahn-Nähe beeinflusst, sondern auch in Ortschaften, die in einigen hundert Metern Entfernung liegen.Die starke Abnahme der verkehrsbedingten Emissionen und der Verbleib von Emissionen aus Holzheizungen in der Luft wird auch durch eine Analyse der Feinstaub-Emissionen bestätigt. Mittels eines spezifischen Geräts, eines Äthalometers, wurde „Black Carbon“, eine Komponente des Feinstaubs, die bei der Verbrennung von fossilen Brennstoffen (Erdöl und Methangas) und von Biomasse (vor allem Brennholz, aber auch Holzheizungen) freigesetzt wird, untersucht. Dabei wurde gemessen, wieviel „Black Carbon“ vom Verkehr (der während des Lockdowns um 57 Prozent zurückgegangen ist) stammt und wie viel davon auf die Heizungsemissionen zurückzuführen ist (die im selben Zeitraum um 5 Prozent zugenommen haben).Da es sich hierbei um Ergebnisse handelt, die für die Wissenschaft und Politik von großem Interesse sind (Black Carbon ist in der Gesetzgebung noch nicht berücksichtigt), ist die Studie in den Bericht „Luftqualität in Italien“ der staatlichen Umweltbehörde SNPA (Sistema nazionale per la Protezione dell’ambiente) eingeflossen, der vor kurzem italienweit vorgestellt wurde. Der vollständige Bericht über die Auswirkungen der Covid-19-Eindämmungsmaßnahmen auf die Luftqualität entlang der Brennerautobahn kann auf dem Webportal des EU-Projekts BrennerLEC unter brennerlec.life eingesehen werden.

lpa