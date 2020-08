Brennerstaatsstraße bei Blumau nach Mure wieder offen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Rund 350 Kubikmeter Gestein und Erde haben die Mitarbeiter des Straßendiensts des Landes sowie der Freiwilligen Feuerwehr Kardaun/Karneid am Montag bei Blumau von der Brennerstaatsstraße (SS 12) geräumt. Ein rund 100 Meter langer Straßenabschnitt war durch eine Mure nach den ergiebigen Regenfällen in der Nacht verlegt gewesen. Der Verkehr musste über die Brennerautobahn A22 umgeleitet werden. Die Folge waren Staus und Behinderungen bei den Zufahrten der Autobahn A22, vor allem bei Klausen.„Nun ist die Straße für die Verkehrsteilnehmer wieder in Sicherheit befahrbar“, sagt die der Direktor der Landesabteilung Straßendienst Philipp Sicher.Hier Eindrücke der Aufräumarbeiten am Montagvormittag

lpa