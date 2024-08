Brennerstaatsstraße: Hier blitzen die Carabinieri nun verstärkt

Die Streifen sollen gut sichtbar sein.

Anrainer hatten sich in letzter Zeit öfters über Raser zwischen Neumarkt und Salurn beschwert. Sogar Lkw seien nicht selten viel zu schnell unterwegs, schreiben die Carabinieri in einer Aussendung.In Absprache mit den Bürgermeistern Karin Jost und Roland Lazzeri entschieden die Carabinieri und die Ortspolizei , an einigen Punkten der Brennerstaatsstraße Carabinieri- oder Polizeistreifen zu stationieren, die gut sichtbar sein sollen, um gefährliches Fahrverhalten zu verhindern.Mit einem mobilen Blitzer messen sie die Geschwindigkeit vorbeifahrender Fahrzeuge.Mehrere Dutzend Fahrzeuge wurden bereits kontrolliert, und 5 Bußgelder wurden wegen Geschwindigkeitsüberschreitung verhängt, weitere wegen gefährlichen Überholens, nicht angelegtem Sicherheitsgurt, überhängender Ladung und fehlender Revision.