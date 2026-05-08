<BR \/><BR \/>Gegen 12.30 Uhr ging die Meldung ein, dass ein in Polen zugelassener Lkw in Schlangenlinien auf der Staatsstraße unterwegs sei. Eine Streife der Polizei wurde umgehend entsandt und konnte das Fahrzeug nur wenige Minuten später am Eingang des Eni-Geländes in südlicher Fahrtrichtung anhalten.<BR \/><BR \/>Am Steuer des Lastwagens befand sich ein Mann russischer Herkunft mit belarussischen Dokumenten. Die Beamten trafen ihn bei laufendem Motor im Fahrerhaus sitzend an. Der Fahrer hätte deutliche Anzeichen schwerer Alkoholisierung gezeigt: ein leerer Blick, ausgeprägte Sprachschwierigkeiten sowie ein starker Alkoholgeruch.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1310304_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nSack mit leeren Flaschen hochprozentiger alkoholischer Getränke in Fahrerkabine <\/h3>Im Inneren der Fahrerkabine entdeckten die Einsatzkräfte zudem einen großen Sack, der mit leeren Flaschen hochprozentiger alkoholischer Getränke gefüllt war.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde anschließend zum Polizeikommando gebracht, wo ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Die Ergebnisse bestätigten den Verdacht in extremem Ausmaß: Der erste Test ergab einen Wert von 3,35 g\/l, der zweite 3,31 g\/l – damit lag der Alkoholwert weit über dem gesetzlichen Grenzwert, der in Italien für Berufsfahrer bei 0,0 Promille liegt.<BR \/><BR \/>In der Folge wurden dem Fahrer sofort der Führerschein entzogen sowie das gesamte Fahrzeug beschlagnahmt. Der Sattelzug wurde anschließend von der Fahrbahn entfernt.