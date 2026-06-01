Wie die Tageszeitung <i>Alto Adige<\/i> berichtete, war der Mann mit seinem Motorrad auf der Brennerstaatsstraße im Abschnitt zwischen Calliano und der Abzweigung nach Nomi unterwegs. Gegen 12:30 kam es dann zum Unfall – aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte auf den Asphalt.<BR \/><BR \/>Die Rettungskräfte rückten umgehend mit einem Krankenwagen aus. Im Einsatz standen außerdem die Feuerwehren von Calliano und Besenello sowie die Ordnungskräfte, die die Unfallaufnahme durchführten und den Verkehr regelten.<BR \/><BR \/>Der Unfallbereich wurde abgesichert, um die Rettungsarbeiten zu ermöglichen. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der 56-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.