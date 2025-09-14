<BR \/><BR \/>Verletzt wurde beim Unfall ersten Informationen zufolge niemand. Gegen 4.50 Uhr hatte sich ein Pkw vom Typ Fiat aus ungeklärter Ursache überschlagen und war neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen gekommen. <h3>\r\nLenker konnte sich selbst aus Wrack befreien <\/h3>Sofort rückte die Freiwillige Feuerwehr Mauls an – und stellten fest, dass niemand im Fahrzeug saß. Zur Unfallstelle eilten auch die Carabinieri, die die Suche nach dem Unfalllenker aufnahmen. <BR \/><BR \/>Den fanden sie unweit von der Unfallstelle – offenbar hatte er sich selbst aus dem Wrack befreit und war zu Fuß weiter Richtung Sterzing gegangen. Er soll nicht oder nur leicht verletzt gewesen sein, weshalb er nicht ins Krankenhaus gebracht werden musste. <BR \/><BR \/>Die Wehrleute kümmerten sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten, während die Beamten weiter zu Ursache und Hergang des Unfalls ermitteln. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>