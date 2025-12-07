<BR \/>Wie die Tageszeitung <i>Alto Adige<\/i> berichtet, konnte die Strecke erst nach 21 Uhr wieder freigegeben werden. Besonders betroffen waren die Verbindungen Richtung Süden: Der Regionalzug 3847 nach Bologna Centrale erreichte einen Höchstwert von 112 Minuten Verspätung. Die Störung führte zudem zu zahlreichen Folgeverspätungen und erschwerte die Abendverbindungen im gesamten Korridor.<BR \/><BR \/>Die Situation traf auf ein ohnehin hohes Reiseaufkommen: Am Wochenende der Christkindlmärkte waren die Bahnhöfe zwischen Verona und Brixen stark frequentiert. Viele Reisende befanden sich auf dem Weg zu den Weihnachtsmärkten oder kehrten am Abend von Ausflügen zurück.<BR \/><BR \/>Noch unklar ist, welches technische Problem genau zum vollständigen Stopp führte.