In wenigen Tagen zieht das Landesgericht in seinen neuen, provisorischen Sitz in der Südtiroler Straße 50 – gegenüber dem Einkaufszentrum WaltherPark – ein. Von dort werden die Richter auf einen Hinterhof blicken, der alle Klischees eines solchen erfüllt – aber voraussichtlich nicht mehr lange. <BR \/><BR \/><BR \/>„Ein Teil der Ausschreibungen für die Umgestaltung wurde schon abgeschlossen“, erklärte Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer, gegenüber diesem Medium. Die Fläche wird begrünt, die Hochbeete werden entfernt, um die gesamte Fläche einzuebnen. Da der Innenhof auch nach dem Umbau ein Durchgang bleibt, werden Verbindungswege eingerichtet. Die Fahrradständer, die derzeit im Bereich vor der Handelskammer stehen, sollen in den Durchgang verlegt werden. Zudem werden einige Parkplätze für Fahrzeuge der Handelskammer eingerichtet.<BR \/><BR \/>Der neue Innenhof wird umzäunt, die insgesamt sechs Tore zur Südtiroler Straße, zur Kurie, dem Verdiplatz und zum Stadttheater in Richtung Kapuzinerpark werden abends geschlossen bleiben, „es sei denn, es findet eine Veranstaltung statt, zum Beispiel im Stadttheater“, sagte Aberer. „Die genauen Schließungszeiten müssen dann in Abstimmung mit allen Beteiligten festgelegt werden. Das gilt auch für die Frage, ob der Durchgang an Wochenenden geschlossen bleibt.“ Die Gemeinde habe einer abendlichen Sperre zugestimmt.<BR \/><BR \/>Das Projekt für die Neugestaltung werde gemeinsam mit dem zweiten Grundeigentümer, der Fruit Service, umgesetzt. Die Kosten würden entsprechend aufgeteilt. „Ich rechne damit, dass wir im Herbst beginnen und die Arbeiten im Winter durchgeführt werden. Im Frühjahr sollte der neue Durchgang fertig sein“, so der Generalsekretär der Handelskammer.