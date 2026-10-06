Landesrat Daniel Alfreider und Ressortdirektor Martin Vallazza haben sich der Beschwerden und Anregungen unserer Leser und Leserinnen konkret angenommen. Der Tenor: Man will etwaige Versäumnisse in den Griff bekommen. Hier ein Auszug der vielen Zuschriften und Anrufe. <BR \/><BR \/>Als erste Anruferin deponiert <b>Berta Schwienbacher aus Tscherms<\/b> ihre Anregungen. Sie berichtet von einem ärgerlichen Vorfall, als der Bus zu schnell losgefahren sei. Außerdem würde sie es praktisch finden, wenn die Sitze für Senioren oder Behinderte in unmittelbarer Nähe der Türen positioniert würden. „Gute Idee, die wir gerne unseren Technikern weitergeben“, sagt Alfreider. Doch grundsätzlich ist die 87-jährige Seniorin sehr zufrieden mit dem Südtirol-Pass und den Öffis. „Ich möchte an dieser Stelle auch ausdrücklich den Bus-Chauffeuren ein Lob aussprechen, denn ich erlebe sie immer als sehr hilfsbereit und freundlich“, unterstreicht Schwienbacher. Auf ihre abschließende Frage, warum Gäste nicht für die Busfahrten bezahlen müssten, berichtigt Alfreider: „Wir geben niemandem gratis Tickets, vielmehr erwirbt der Tourismussektor Fahrscheine für rund 20 Millionen Euro im Jahr.“ Berta Schwienbacher räumt ein: „Ja, das habe ich mir schon auch gedacht, ich war mir aber nicht sicher.“ <BR \/><b><BR \/>Gabriela Pöhl aus Reinswald im Sarntal<\/b> beschreibt ein spezifisches Ärgernis im Sarntal, genauer die unzuverlässigen Fahrten nach Reinswald: „Bis 2020 waren wir bestens angebunden, aber seitdem funktionieren die Verbindungen der Linien 150 und 152 leider mehr schlecht als recht. Hier wäre auch der Konzessionär in der Verantwortung, aber unsere bisherigen Interventionen bei Gemeinde und Land haben nichts bewirkt. Nicht nur wir Einheimischen würden gerne einen zuverlässigen Bus bis nach Bozen haben, sondern auch die vielen Wanderer und Skifahrer.“ Alfreider und Vallazza räumen ein, das Problem zu kennen. Es habe den Plan für ein Mobilitätszentrum bei Astfeld gegeben, allerdings sei dieser Plan hinfällig. Man könne nicht überall Direktverbindungen vorsehen, das gebe das System einfach nicht her. „Wir haben mit dem Bürgermeister in dieser Sache erst vor etwa zwei Wochen gesprochen und werden dranbleiben, um baldmöglichst eine Lösung zu finden“, versichert Vallazza.<BR \/><BR \/>Aus dem <b>Hochpustertal,<\/b> genauer Innichen, meldet sich hingegen <b>Maria Theresia Ortner<\/b> zu Wort. Sie erkundigt sich, ob denn eine Busverbindung von Innichen nach Bruneck (Linie 402) gegen 10 Uhr möglich wäre, weil sie dann besser ihre Erledigungen in der Rienzstadt machen könnte. Vallazza prüft die Verbindung und meint, dass das problematisch sei, weil es wenig sinnvoll sei, parallel zu den Zügen auf derselben Strecke Busse verkehren zu lassen. Frau Ortner meint dazu, dass Züge immer wieder mal ausfallen würden. „Sie haben recht, es gibt Probleme, aber unser großes Anliegen im Pustertal ist die Anbindung an den Brennerkorridor. Dafür braucht es die vier Kilometer lange Riggertalschleife, die Fertigstellung ist für 2028 geplant. Aber wie Ressortdirektor Vallazza bereits erklärt hat, müssen wir auf Fahrgastzahlen, Ressourcen, Personalfragen usw. achten, Parallelitäten können wir uns nicht leisten.“ Trotzdem kann Vallazza mit einer guten Neuigkeit für Frau Ortner aufwarten: Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember wird in Innichen ein Citybus verkehren und so für eine bessere Anbindung zwischen den Öffis sorgen. <BR \/><BR \/>Der Südtiroler Mobilität spricht <b>Viktor Strobl aus Gries<\/b> grundsätzlich ein positives Zeugnis aus, nicht zufrieden zeigt er sich jedoch mit einigen aktuell verkehrenden Busmodellen. „Früher waren die Busse besser, weil man das Gepäck, die Skier oder Fahrräder im Stauraum verstauen konnte, heute hingegen schleppt jeder alles mit in den Bus“, gibt er zu bedenken. Das nehme viel Platz weg und sorge mitunter für unangenehme Situationen. Vallazza erklärt: „Die alten Busse waren Hochbodenbusse mit Stufen. Die Niederflurbusse, die jetzt im Einsatz sind, haben keine Barrieren und auch keinen eigenen Stauraum, das stimmt. Es ist aber auch kaum mehr praktikabel, dass teure Fahrräder oder Skier im Stauraum herumrutschen und der Busfahrer immer wieder zum Öffnen oder für Hilfestellungen aussteigen muss. Da hat sich einfach vieles gewandelt.“ Sehr wohl nehmen Vallazza und Alfreider den Hinweis von Herrn Strobl auf, sich die Modelle des Bundeslandes Tirol genauer anzuschauen.<BR \/><BR \/>Die Kapazitätsengpässe der Linie 421 von <b>Terenten<\/b> in Richtung Vintl durch den Schülertransport spricht <b>Johanna Lamprecht<\/b> an. Der Bus mit Start um 7.38 Uhr morgens verfüge über 46 Sitz- und 40 Stehplätze, sodass mit 80 gezählten Passagieren noch nicht die Obergrenze erreicht sei. „Die 65 Mittelschüler gehen bekanntlich alle mit Schultasche zur Schule, deshalb wird dann um die Plätze schlichtweg gerangelt. Da braucht es einfach eine Lösung.“ Sie befinde sich bereits seit längerer Zeit mit den zuständigen Personen der Gemeinde im Gespräch, jedoch seien diesen die Hände gebunden. Alfreider versichert, die Sache vor Ort prüfen zu lassen. Zugleich gibt er zu bedenken, dass gerade zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr morgens der Nahverkehr am stärksten beansprucht werde. Einen zweiten Bus zu schicken, dürfte daher schwierig werden. Aber man will schauen, ob es machbar ist.<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div class="container-wrapper-genially" style="position: relative; min-height: 400px; max-width: 100%;"><img src="https:\/\/img.genial.ly\/5fd380c29270490f70f47a03\/f30fb79b-ab39-43a4-b16e-6acb3b0565c8.jpeg" class="loader-genially" style="position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; z-index: 1;width: 80px; height: 80px;"\/><div id="6ac49d327f5aa7f5b2f6b43b" class="genially-embed" style="margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;"><\/div><\/div><script>(function (d) { var js, id = "genially-embed-js", ref = d.getElementsByTagName("script")[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement("script"); js.id = id; js.async = true; js.src = "https:\/\/view.genially.com\/static\/embed\/embed.js"; ref.parentNode.insertBefore(js, ref); }(document));<\/script><\/div>\n<BR \/><BR \/>Viele Anregungen und Fragen haben die STOL-Redaktion per E-Mail erreicht. Hier einige Auszüge mit den jeweiligen Antworten des Ressorts: <BR \/><BR \/><b>Barbara Stocker<\/b> aus <b>Bruneck<\/b> bemängelt „die vielen Ausfälle auf allen Linien des Landes“. Allerdings gebe es auch viele andere Baustellen. So hält sie fest: „In Franzensfeste hält der Zug auf dem Stumpfgleis nicht vor dem Boller, sondern so weit entfernt, dass beim Umsteigen zu den Anschlüssen auf Gleis 2 und 3 alle laufen müssen, was für alte Menschen und Familien mit Kindern oft nicht zu schaffen ist.“<BR \/><BR \/>Alfreider und Vallazza erklären, dass das Anfahren an den Prellbock gemäß Sicherheitsvorgaben eine Annäherung mit sehr geringer Geschwindigkeit erfordere, weshalb es teils für die Fahrgäste gefühlt und real schneller sei, wenn der Zug nicht bis in unmittelbare Nähe anfährt, sondern mit größerem Abstand hält. Effektiv gebe es auch die umgekehrten Beschwerden, und zwar im Sinne, dass der Zug zu langsam einfahre. Die Situation werde aber nochmals mit dem Infrastrukturbetreiber und Eisenbahnverkehrsunternehmen geprüft. <BR \/><BR \/><b>Elisabeth Vida<\/b> beklagt u.a., dass die Züge im <b>Pustertal<\/b> „sehr, sehr unzuverlässig“ seien. Es gebe viel zu viele Verspätungen und Ausfälle sogar beim schönsten Sonnenschein. Sie möchte wissen: „Bleibt es für immer so?“ In dieser Frage verweist Alfreider auch auf die Rolle des Infrastrukturbetreibers RFI. Dieser habe in den vergangenen Monaten sehr viel in die Erneuerung der Infrastruktur im Pustertal investiert. Dabei habe sich gar einiges gebessert. „Natürlich bleibt die ordentliche Wartung eine Herausforderung und sie entspricht nicht immer der Qualität, die wir uns als Land wünschen“, räumt er ein. Entsprechend wolle man auch noch bei RFI intervenieren. Neben der Wartung gebe es im Pustertal relativ häufig Probleme mit Eisenbahnübergängen. Dazu kämen noch unvorhergesehene Ereignisse. So habe jüngst ein Wildunfall leider zu mehrstündigen Ausfällen auf der Bahnstrecke geführt. <BR \/><BR \/>Detailliert listet <b>Ulrike Buhl<\/b> die Fahrzeiten des Nahverkehrs auf der Strecke zwischen Meran und Eppan auf. Vor allem bemängelt sie, dass am Bahnhof Sigmundskron der Umstieg auf den Bus oft nicht gewährleistet sei, weil der Zug auf der Bahnstrecke Bozen-Meran sehr unzuverlässig sei. Die Problematik ist Alfreider und Vallazza bekannt. Aufgrund der Eingleisigkeit der Bahnlinie schaukeln sich Verspätungen im Zugverkehr häufig auf, weshalb der beschriebene Anschlussbruch häufig passiere. „Daher wird dem zweigleisigen Ausbau der Strecke maximale Priorität eingeräumt. Dieser hängt aber auch wesentlich vom Eigentümer und Betreiber RFI ab“, betonen sie. <BR \/><BR \/><b>Irmtraud Declara<\/b> hingegen interessiert sich für eine Abo-Variante: „Es gibt sehr viele Busfahrer und Busfahrerinnen, die ihren Beruf mit viel Einsatz und Herzblut ausüben. Gibt es für sie auch die Möglichkeit, das Abo Fix 365 kostenlos zu erhalten?“ Die Antwort des Mobilitätsressorts: Sehr viele Betriebe und auch das Land als Arbeitgeber „investieren“ bereits in die öffentliche Mobilität, indem sie für ihre Mitarbeitenden das Fix 365 Abo kaufen, so auch Buskonzessionäre. <BR \/><BR \/>Eine von mehreren Fragen von <b>Stefan Passler<\/b> aus <b>Innichen<\/b> betrifft die Mobilitäts-App: „Warum erscheinen Zugausfälle manchmal nicht in der App?“ Vallazza lässt wissen, dass die App die Daten über den Zugverkehr direkt von RFI erhalte und das anzeige, was auch auf den Bildschirmen steht. Leider sei diese Information nicht immer zuverlässig. „Deshalb arbeiten fünf Personen täglich von 6 bis 20 Uhr daran, etwaige Störungsmeldungen in ,menschengerechte‘ Sprache zu übersetzen und als ,Aktuelle Meldung‘ zu veröffentlichen.“ Er schlägt vor, sog. „Linienabos“ in der App anzulegen, dann bekomme man automatisch eine Benachrichtigung. Mit den neuen Verträgen, die nach der kommenden Ausschreibung vergeben werden, würden die Bahnunternehmen dazu verpflichtet, diese Informationen sehr zeitnah bereitzustellen, damit die Fahrgäste auch auf der App verlässlich informiert werden. <BR \/><BR \/><b>Elke Hildgartner<\/b> fragt: „Wäre es nicht sinnvoll, den angekündigten Frecciarossa-Zug nach München auch in Brixen halten zu lassen, wo es ein breites Einzugsgebiet gibt. Beispielsweise hält ein Freccia-Zug auch in Auer.“ Ein guter Hinweis, befindet das Mobilitätsressort. Damit setze man sich bereits aktiv auseinander und sei auch mit Trenitalia in Kontakt. Bei den Frecciarossa-Verbindungen handle es sich um Fernverkehr, der umso schneller ist, je weniger Haltestellen es gibt, weshalb Eisenbahnunternehmen sie auf das Notwendigste Minimum reduzieren wollen. Das Land suche jedenfalls den Dialog mit Trenitalia, um auf einen Halt in Brixen, zumindest bis zur Eröffnung des BBT, hinzuwirken.<BR \/><BR \/>Eine der Fragen von <b>Michael Pernter<\/b> aus <b>Truden<\/b> betrifft das „Potenzial zur Attraktivierung der Linie Truden–Glen–Bahnhof Auer?“ Wünschenswert wäre in seinen Augen eine Direktlinie ohne Umstieg und Taktverdichtung auf einen Stundentakt. Außerdem gebe es aktuell tagsüber keine regulären Direktbusse über Glen zum Bahnhof Auer. Die einzigen Ausnahmen sind eine Schulfahrt morgens (Linie 144S) und eine Spätfahrt nachts (Linie 144), bemängelt er. In diesem Fall kann Vallazza mit positiven Nachrichten aufwarten: Ab 13. Dezember, also mit dem nächsten Fahrplanwechsel, gibt es die Linie 144 im Stundentakt und von Glen nach Auer alle zwei Stunden eine Direktfahrt.<BR \/><BR \/>Ein völlig anderes Thema treibt <b>Marc Schönthaler<\/b> aus <b>Laas<\/b> um: „Um den Randalierern im Zug das Handwerk zu legen, würde ich Kameras installieren (falls sie nicht schon vorhanden sind) und mit einer satten Geldstrafe von 300 Euro oder sozialen Diensten in diesem Maße vorgehen.“ Dazu meinen Alfreider und Vallazza: Ein Sicherheitsmann wurde letzthin bereits finanziert und auf den Südtirolzügen gibt es bereits heute Videoüberwachung, die wir auch auf den verschiedenen Bahnhöfen laufend ausbauen. Selbstverständlich brauche es dann auch noch die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Ordnungskräften.<BR \/><b><BR \/>Michael Aigner<\/b> aus <b>Natz\/Schabs<\/b> möchte dagegen wissen, ob künftig  schnellere Zugverbindungen auch in den frühen Morgenstunden von Brixen (vielleicht auch Schabs) für die Pendler nach Meran vorgesehen sind. Dann würde er gerne auf das Auto verzichten. Die detaillierte Antwort des Mobilitätsressorts: Mit der Riggertalschleife wird es möglich sein, von Schabs in rund zehn Minuten mit dem Zug nach Brixen und in etwa 45 Minuten nach Bozen zu fahren. Nach Meran braucht man dann nochmals rund 45 Minuten, insgesamt also rund 1,5 Stunden. Eine wesentliche Verbesserung wird dann erst mit dem zweigleisigen Ausbau der Strecke zwischen Bozen und Meran eintreten, sobald die Fahrtzeit zwischen Bozen und Meran auf unter 30 Minuten schrumpfen wird.<BR \/><BR \/>Einige Anregungen hat auch <b>Fabian Gasser<\/b> aus dem <b>Sarntal<\/b> parat: „Wäre eine Zughaltestelle Oberau-Haslach aus heutiger Sicht bzw. im Zuge künftiger Planungen grundsätzlich noch umsetzbar?“ Vallazza lässt hierzu wissen, dass derzeit die Haltestelle nicht in Planung sei, weil die Fahrtzeiten von Süden her nicht gegeben seien. Sobald die Bahnen in und um Bozen und im Unterland ausgebaut werden, könne diese Haltestelle in Betracht gezogen werden. Eine weitere Frage betrifft die mögliche direkte Anbindung der Überetscher Buslinien an die Haltestelle Sigmundskron. Das Mobilitätsressort stuft diese Verbindung als „sicher sehr sinnvoll“ ein. Daher werde im Rahmen des Ausbaus der Strecke Bozen – Meran geprüft, ob eine direkte Verbindung zwischen der Überetscher Straße und dem Bahnhof Sigmundskron in Betracht gezogen wird. <BR \/><b><BR \/>Sybille Wegener<\/b> zeigt sich indessen darüber verwundert, „warum es keine Züge von Neumarkt nach Bozen und umgekehrt – und zwar in den Zeiten zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr bzw. respektive 9 und 11.30 Uhr.“ Es passiert ihr immer wieder, dass sie genau zu diesen Zeiten eine Zugverbindung brauche. Nachdem kein Zug fährt, müsse sie gezwungenermaßen das Auto nehmen. Hier verweisen Alfreider und Vallazza einmal mehr auf die RFI. „Leider hat der Schienennetzinfrastrukturbetreiber RFI auf der Eisenbahnstrecke im Unterland in den Vormittagsstunden ein sogenanntes ,Wartungsfenster‘ vorgesehen. In diesem Zeitraum dürfen keine Züge fahrplanmäßig verkehren, da diese Zeitfenster für etwaige Wartungsarbeiten vorgesehen sind.“ Folglich dürfen in diesem Zeitfenster auch keine Züge angeboten werden. <BR \/><BR \/>Eine positive Antwort gibt es vonseiten des Mobilitätsressorts auf den Hinweis von <b>Raimund Mair<\/b> aus <b>Untermagdalena<\/b>, <b>Bozen<\/b>. Er möchte wissen, ob man nicht eine frühere, erste Busverbindung zum Grödner Joch und Sellajoch vorsehen könnte – mit Zielankunft gegen 8 Uhr morgens. Vallazza kann zusagen, dass für 2027 frühere Verbindungen zum Sellajoch vorgesehen sind.<h3>\r\nFragen an LR Alfreider<\/h3>\n\n<video-jw video-id="12xoGB8z"><\/video-jw>\n\n<h3>\r\nWas sind aus Ihrer Sicht aktuell die größten Baustellen im ÖPNV?<\/h3><KeinAbsatz><\/KeinAbsatz>Daniel Alfreider: Die Menschen in Südtirol sind viel unterwegs, Mobilität ist daher ein zentraler Faktor. Südtirol hat sich so entwickelt, dass auch die Menschen in den ländlichen Gebieten gute Lebensperspektiven haben. Dafür braucht es Mobilität. Wir haben deshalb auf der Straße mittlerweile ein sehr kapillares Bussystem aufgebaut und verbinden alle Täler. Die größte Herausforderung ist, diese Struktur aufrechtzuerhalten. Auch die Personalsuche ist für die Konzessionäre oft schwierig.<h3>\r\nWie kann es gelingen, die Südtiroler vom Auto in den Zug zu bringen?<\/h3>Alfreider: Noch ist die Bahn in Südtirol nicht konkurrenzfähig. Unsere Vision ist es aber, die Alternativen zum Auto zu stärken. In vielen Tälern ist das Auto heute noch das wichtigste Verkehrsmittel. Gleichzeitig wird Mobilität durch steigende Dieselpreise auch zunehmend zu einer sozialen Frage. Uns stehen 700 Millionen Euro aus Rom zur Verfügung, um die Eisenbahn attraktiver zu machen. Die Herausforderung besteht nun darin, diese Projekte umzusetzen, während der Bahnbetrieb weiterläuft. Wir müssen die Projekte jetzt angehen, damit Südtirol zugfit wird.