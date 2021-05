Brescia: Festnahme nach Brandsatzwurf auf Impfzentrum

Wie italienische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die Polizei berichteten, soll es sich bei den beiden um Impfgegner Anfang 50 handeln. Ihnen werde Terrorismus vorgeworfen, sagte ein Staatsanwalt am Samstag der Nachrichtenagentur Ansa.Die 2 Brandsätze wurden am 3. April frühmorgens gegen ein Zelt geworfen und hatten Schaden an dem Corona-Impfzentrum angerichtet. In dem Zelt waren auch Corona-Impfdosen gelagert worden. Auf Fotos war ein großer Brandfleck zu sehen. Es wurde niemand verletzt.

ansa/dpa