Brescia: Mann erschlägt Ex-Partnerin mit Hammer

Er passte sie ab, zerrte sie aus dem Auto und erschlug sie – nur wenige Meter von ihrem Auto entfernt, das sie gerade geparkt hatte.Die Nachbarn der Frau hörten ihre Hilfeschreie und alarmierten umgehend die Polizei. Elena Casanova arbeitete in einer Fabrik des Nutzfahrzeugherstellers Iveco und hatte eine 17-jährige Tochter aus einer früheren Ehe.Die Beziehung zu ihrem Angreifer war vor einem Jahr zu Ende gegangen. Die Frau schuldete Galesi angeblich 1000 Euro für Arbeiten, die er in ihrem Garten verrichtet hatte.Galesi hatte im Jänner seiner Ex-Freundin die Autoreifen aufgeschlitzt; diese hatte aber den Vorfall nie angezeigt.Der Mord ist nur der letzte in einer langen Reihe von Frauenmorden in Italien. Laut Nachrichtenagentur Ansa waren es heuer in Italien über 80.

