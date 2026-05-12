Die Staatsanwaltschaft von Piacenza erklärte, die Schreiben deuteten darauf hin, dass sich die Frau in einem „Zustand tiefen Leidens“ befunden habe. Einer der Texte soll an die beiden Kinder, eine 16-Jährige und ein 14-Jähriger, gerichtet sein. <BR \/><BR \/>Der andere Brief enthalte persönliche Überlegungen Sonias zu ihrem Leben mit „sehr sensiblen, intimen und besorgniserregenden Auszügen“, berichteten die Ermittler.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1311819_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Staatsanwältin von Piacenza, Grazia Pradella, sprach von einer „unklaren Situation“ und „äußerst schwierigen Ermittlungen“. Bislang sei nicht bekannt, wann die Briefe geschrieben wurden. Die Ermittler prüfen nun Echtheit, Herkunft und Inhalt der Dokumente. Eine Wende in dem Fall sei bereits in den kommenden Stunden möglich.<BR \/><BR \/>Unterdessen läuft die Suche nach den drei Vermissten in den Bergregionen der Provinz Udine weiter. Dort könnte sich die Frau gemeinsam mit ihren Kindern und den vier Familienhunden aufhalten. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1311822_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Präfektur von Udine verlängerte die Suche um mindestens eine weitere Woche und weitete das Einsatzgebiet auf einen Radius von rund 20 Kilometern aus. Eingeschaltet wurde auch das internationale Polizeikooperationszentrum Thörl-Maglern an der österreichisch-italienischen Grenze in Kärnten. <BR \/><BR \/>Eigene Suchaktionen der österreichischen oder slowenischen Behörden gibt es bislang jedoch nicht. Zum Einsatz kamen Suchhundestaffeln, sowie speziell ausgebildete Teams zur Suche nach Leichen. <BR \/><BR \/>„Keine Hypothese wird ausgeschlossen“, sagte der Präfekt von Udine, Domenico Leone. Die Mobiltelefone der Frau und ihrer Kinder, darunter auch ein Diensthandy, bleiben weiterhin ausgeschaltet oder unerreichbar. Die Hilfsorganisation Penelope Fvg, die den Vater und die Großeltern der Kinder unterstützt, veröffentlichte erneut Aufrufe an die Vermissten, sich zu melden. Sie publizierte erstmals auch die Bilder der vermissten Kinder.