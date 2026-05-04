Vor rund 6 Monaten stürzte eine Brieftaube in Niederösterreich vor Michael Bübls Haus ab. Die Taube dürfte im Zuge eines Wettbewerbs auf dem Weg von Deutschland nach Ungarn gewesen sein, als es abstürzte. Es stand schlecht um das Tier, erinnert sich Bübl: „Der Flügel war wahrscheinlich gebrochen, kein Tierarzt gab ihr eine Chance und wollte sie einschläfern.“<BR \/><BR \/>Doch der Österreicher gab nicht auf, Tag und Nacht kümmerte er sich um die verletzte Brieftaube. Sein Einsatz sollte belohnt werden. „Nun ist sie so gut wie geheilt, und kann wieder fliegen“, erklärt er. <h3>\r\nEine Taube als Familienmitglied<\/h3>Noch heute lebt Brieftaube Dorothea bei Bübl – obwohl er sie eigentlich mehrfach versucht hatte, freizulassen. Dorothea weicht Michael nicht mehr von der Seite. Dorothea ist mittlerweile ein fixes Familienmitglied: „Am Abend wartet sie auf ihren täglichen (spielerischen) ,Kampf' mit mir, wenn sie ins Nachtquartier muss, als Schutzhaft vor dem Kater.“ <a href="https:\/\/www.youtube.com\/shorts\/g1NDDboRgQE" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Video dazu sehen Sie hier<\/a>. <BR \/><BR \/>„Dorothea bereichert unseren Alltag ungemein. Sie kommt morgens ans Bett, sie fährt mit mir Auto. Sie ist zärtlich und sauber“, erklärt er. So konnte Bübl dank seines unermüdlichen Einsatzes der Brieftaube nicht nur das Leben retten, sondern auch ein neues zu Hause schenken.