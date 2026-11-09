„Wie gute Mädchen morden“: Der Titel eines Kriminalromans bekommt in einem Haus, in dem zwei Frauen mutmaßlich vergiftet wurden, eine besondere Brisanz. Bei einer erneuten Durchsuchung des Hauses der Familie Di Vita in Pietracatella der Region Molise hat die Polizei zwei Bücher der britischen Autorin Holly Jackson sowie zwei ältere Mobiltelefone beschlagnahmt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382805_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach Abschluss der mehrstündigen Ermittlungsarbeiten wurde das Haus wieder freigegeben. Die Schlüssel erhielt Gianni Di Vita, Ehemann und Vater der beiden Opfer, zurück . Beide Bücher gehören zur erfolgreichen Krimitrilogie von Holly Jackson, die zwischen 2019 und 2021 erschien und auch als Vorlage für eine Netflix-Serie diente.<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt der Buchreihe steht die 17-jährige Pippa Fitz-Amobi, die einen Mordfall auf eigene Faust untersucht und dabei zunehmend in gefährliche Situationen gerät. Warum die Ermittler gerade diese beiden Romane mitnahmen, ist bislang nicht bekannt. Offen ist auch, ob gezielt nach den Büchern gesucht wurde oder ob sie den Beamten bei der Durchsuchung auffielen.<BR \/><BR \/>Das Haus der Familie Di Vita war seit rund zehn Monaten versiegelt. Dort hatten Antonella Di Ielsi, 50, und ihre 15-jährige Tochter Sara im Dezember 2025 gelebt. Beide starben nach einer Vergiftung mit Rizin. Die Staatsanwaltschaft im nahe gelegenen Larino ermittelt gegen Unbekannt wegen des Verdachts des vorsätzlichen Doppelmordes. Die Frauen sollen zwischen dem 23. und 24. Dezember während eines gemeinsamen Mittag- oder Abendessens mit dem hochgiftigen Stoff in Kontakt gekommen sein.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382808_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Es ist nicht das erste Mal, dass die Ermittler bei einer Durchsuchung des Hauses Bücher sicherstellten. Bei einer früheren Aktion nahmen sie im Arbeitszimmer von Gianni Di Vita, einem Steuerberater und ehemaligen Bürgermeister von Pietracatella, auch den autobiografisch geprägten Roman „Tiro al piccione“ mit. Das Buch erzählt die Geschichte eines ehemaligen Soldaten der faschistischen Republik von Salò, der zwischen zwei Frauen steht.<BR \/><BR \/>Nach der jüngsten Durchsuchung wurden die Polizeisiegel entfernt und die Schlüssel Di Vita zurückgegeben. „Ich bin glücklich, dass ich meine Hausschlüssel zurückbekommen habe“, sagte er. Zuvor hatte er sich über die zahlreichen Medienberichte und besonders die Spekulationen zu dem Fall beklagt. Er könne nicht jeden Tag neue Darstellungen richtigstellen, erklärte er.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382811_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Unterdessen warten die Ermittler auf die Ergebnisse weiterer Untersuchungen. Dazu gehören Analysen zuvor beschlagnahmter Lebensmittel und anderer Beweismittel. Unterstützung kommt dabei auch von Spezialisten des Robert Koch-Instituts in Berlin. Bei einer technischen Untersuchung am 30. Juli hatten die Experten insgesamt 131 Proben und Gegenstände gesichert.<BR \/><BR \/>Die Ergebnisse sollen weitere Hinweise darauf liefern, wie das Rizin in die Nahrung gelangte und unter welchen Umständen Mutter und Tochter vergiftet wurden. Die Ermittlungen zum Doppelmord dauern an.