In den vergangenen Tagen fand in der Überetscher Gemeinde die traditionelle Dorfreinigung statt. Zahlreiche Freiwillige beteiligten sich an der Aktion, um das Gemeindegebiet von Müll zu befreien. In der Fraktion Mitterdorf, entlang der Montigglstraße, machte ein aufmerksamer Bürger dabei eine Entdeckung der besonderen Art: Mitten in einem Weinberg lagen zwei Pistolen.<h3>\r\nVerrostet, aber geladen<\/h3>Die alarmierten Carabinieri der Station Kaltern sicherten den Fundort und beschlagnahmten die Waffen. Erste Untersuchungen ergaben, dass es sich um zwei Kurzwaffen des Herstellers Beretta handelt.<BR \/><BR \/>Obwohl die Pistolen durch die Witterungseinflüsse stark oxidiert und verrostet waren – was sie nach aktuellem Stand unbrauchbar macht –, waren beide Waffen mit Magazinen bestückt, in denen sich noch scharfe Munition befand.<BR \/><BR \/>Die Beamten haben die Pistolen für weitere technische und ballistische Analysen übernommen. Die Ermittler erhoffen sich dadurch Rückschlüsse auf die Herkunft der Waffen. Vor allem soll geprüft werden, ob die Pistolen mit zurückliegenden Straftaten oder ungeklärten Kriminalfällen in Verbindung stehen könnten.