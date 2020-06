Brite nach 6 Tagen aus Brunnen gerettet

„Jacobs Hilferufe wurden von einem Anrainer gehört, der seine Kühe füttern wollte“, sagte der Chef des Rettungsteams, Gede Darmada. Roberts brach sich ein Bein, als er in das beinahe leere Wasserreservoir stürzte. Den Behörden sagte er, er sei auf der Flucht vor einem Hund gewesen, der ihn durch das Dorf gejagt habe.Der Polizeichef von Süd-Kuta, Yusak Agustinus Sooai, sagte nach der Rettung des Briten, dieser habe „dünn und verletzt“ ausgesehen. Der 29-Jährige am Sonntag wurde nach der Rettungsaktion in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

apa