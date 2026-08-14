Bei einer Kontrolle gegen den Drogenhandel hat die Staatspolizei am Donnerstagmorgen in Brixen einen 19-jährigen tunesischen Staatsbürger festgenommen. Der junge Mann soll im Besitz einer größeren Menge an Betäubungsmitteln gewesen sein, die bereits für den Verkauf vorbereitet waren.<BR \/><BR \/>Die Beamten kontrollierten den 19-Jährigen auf dem Spielplatz Alois Pupp. Der junge Mann war den Strafverfolgungsbehörden bereits wegen Drogendelikten bekannt. Als er versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen und davonzulaufen, konnte er nach wenigen Metern gestoppt werden.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten rund 90 Gramm Betäubungsmittel sicher. Darunter befanden sich Kokain und Haschisch. Die Drogen waren den Angaben der Polizei zufolge bereits portioniert und damit offenbar für den Weiterverkauf vorbereitet.<BR \/><BR \/>Zusätzlich fanden die Beamten etwas mehr als 200 Euro Bargeld. Das Geld wird nach Angaben der Ermittler als mutmaßlicher Erlös aus Drogengeschäften angesehen.<BR \/><BR \/>Aufgrund der sichergestellten Drogen und der bereits bekannten Vorstrafen wurde der 19-Jährige festgenommen. Er wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt Bozen gebracht und dort für die weiteren Ermittlungen in Untersuchungshaft genommen.