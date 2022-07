Brixen: 2 Jugendliche nach Prügelattacke verhaftet

Die Verhaftung wurde durch den Untersuchungsrichter angeordnet, da die beiden 18-Jährigen unter dem Verdacht stehen, in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli in Brixen 2 Personen angegriffen und ausgeraubt zu haben.Noch in der Tatnacht konnten die beiden Verdächtigen identifiziert werden. Da die folgenden Ermittlungen schwerwiegende Schuldhinweise ergaben und außerdem eine „starke kriminelle Veranlagung der beiden 18-Jährigen“ aufgewiesen hätten, wurde ihre Verhaftung angeordnet, schreiben die Carabinieri in einer Aussendung.Die beiden Verdächtigen wurden vom Untersuchungsrichter vernommen, der sie in den Hausarrest überstellt hat.