Brixen: 2 Straftäter abgeschoben

Die erste Ausweisung betraf einen Albaner (30), der sich der Misshandlung in der Familie, schweren Diebstahls, der Ausgabe von Falschgeld, Körperverletzung, Beleidigung, Gewalt, Bedrohung und Widerstand gegen einen Beamten schuldig gemacht hatte. Der Mann, der auch des Drogenhandels verdächtigt wird, wurde von 2 Polizisten auf seinem Flug zurück in die Hauptstadt Albaniens begleitet.Der zweite Ausgewiesene, ein 50-jähriger Mazedonier, wurde vorerst in ein Abschiebe-Zentrum gebracht, von dem er nach Abschluss des Verfahrens in sein Herkunftsland zurückgeführt werden soll. Ihm wurden der Einbruch in ein Haus, Drogenhandel, illegales Tragen von Waffen, Misshandlung in der Familie, Gewalt und Bedrohung eines Beamten sowie Widerstand und Flucht nachgewiesen.

ive