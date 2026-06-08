Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Eurospar-Supermarktes in Milland bei Brixen. Nach Angaben der Carabinieri soll der Tatverdächtige zwei Passanten angesprochen und versucht haben, ihnen eine Bierflasche sowie ein Fahrrad abzunehmen.<BR \/><BR \/>Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde ein 20-jähriger Mann aus Natz-Schabs durch einen Messerstich im Brustbereich verletzt. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß.<BR \/><BR \/>Mehrere Streifen leiteten sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Ein verdächtiger Mann konnte kurze Zeit später im Stadtgebiet von Brixen verhaftet werden. Bei der Verhaftung habe der Mann sich im Besitz eines Messers befunden. Zudem wurde bei einer Durchsuchung eine geringe Menge Kokain sichergestellt.<BR \/><BR \/>Der Verletzte wurde ins Krankenhaus Brixen gebracht. Laut den behandelnden Ärzten schwebt er nicht in Lebensgefahr, seine Verletzungen dürften in 20 Tagen abgeheilt sein.