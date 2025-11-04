Die Carabinieri von Brixen haben am Nachmittag einen 25-Jährigen ausländischer Herkunft gestoppt, der im Besitz von Kokain, Haschisch und einer Präzisionswaage war. Der Mann, bisher unbescholten, wurde angezeigt.<h3>\r\n25-Jähriger versucht, sich Kontrolle zu entziehen<\/h3>Die Kontrolle fand in der Plosestraße statt, die für Drogenhandel bekannt ist. Die Einsatzkräfte bemerkten den jungen Mann, der auf einem E-Scooter die Straße mehrmals passierte. Beim Erblicken der Beamten versuchte er laut Aussendung der Carabinieri offenbar, sich der Kontrolle zu entziehen – er konnte allerdings schnell gestellt werden.<BR \/><BR \/>Bei einer anschließenden Durchsuchung des jungen Mannes und dessen Wohnung wurden rund 28 Gramm Haschisch, Kokain sowie eine Präzisionswaage und Verpackungsmaterial sichergestellt.