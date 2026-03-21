Der Mann war am Donnerstag am Bahnhof im Rahmen einer Kontrolle aufgefallen, zeigte sich gegenüber den Beamten aggressiv und sollte in das Polizeirevier gebracht werden. <BR \/><BR \/>Vor dem Einsteigen ins Einsatzfahrzeug versuchte er zu fliehen, konnte jedoch sofort gestoppt werden. Bei dem Versuch, sich loszureißen, verletzte er einen Polizisten am Knie. Der Beamte erlitt leichte Verletzungen.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde anschließend wegen Widerstands und Körperverletzung gegen einen Amtsträger festgenommen.