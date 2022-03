Brixen: 3 illegale Prostituierte ausgeforscht

Die Carabinieri von Brixen haben im Eisacktal mehrere Kontrollen im Hinblick auf die Einhaltung des Prosititutionsgesetzes durchgeführt. Durch Hinweise seitens der Bevölkerung wurden die Behörden auf 3 Frauen aus Kolumbien aufmerksam, die im Internet mit sexuellen Diensten in ihren Apartments geworben haben.In der Folge wurden die Wohnungen in der Nähe der Altstadt und des Zugbahnhofes durchsucht. Dabei stellten die Beamten Drogen und größere Geldbeträge in bar sicher. Eine der Damen wurde dem Regierungskommissariat gemeldet und ein Gramm Haschisch wurde beschlagnahmt.

jno