Der Vorfall ereignete sich laut Aussendung der Carabinieri am Sonntagnachmittag auf dem Margarethenplatz in Albeins. Demnach stieg der Mann ohne gültiges Ticket in den Bus ein. Trotz mehrfacher Aufforderungen des Fahrers weigerte er sich, den Bus zu verlassen, zeigte aggressives Verhalten und störte den Betrieb.<BR \/><BR \/>Nach rund 40 Minuten musste die Fahrt daher abgebrochen werden, was zu erheblichen Beeinträchtigungen für Pendler und Schüler führte.<BR \/><BR \/>Erst das Eintreffen der Carabinieri entschärfte die Situation: Der Mann wurde aus dem Bus begleitet und wegen Störung des öffentlichen Dienstes angezeigt.