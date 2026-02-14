Wie die Carabinieri in einer Aussendung mitteilen, brach der bereits polizeibekannte Mann in der Nacht gewaltsam in den Supermarkt „Conad“ in der Dantestraße sowie in die Bäckerei „Stampfl“ in der Regensburger Allee ein. <BR \/><BR \/>Dabei erbeutete er rund 100 Euro Bargeld sowie mehrere Lebensmittelpackungen und verursachte Sachschäden an den Eingängen.<BR \/><BR \/>Dank der raschen Alarmierung konnten die Einsatzkräfte den Mann noch im Zentrum aufgreifen. Der Mann soll sich – mutmaßlich durch Drogenkonsum – in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. <BR \/><BR \/>Er wurde auf die Kaserne gebracht. Der 56-Jährige, der aus Mals stammt und in Innsbruck wohnhaft ist, wurde nach der Identitätsfeststellung wegen erschwerten Diebstahls angezeigt.