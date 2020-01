Brixen: Alko-Lenker baut Unfall mit fast 4 Promille

Es ar gegen 2.30 Uhr als die Autobahnpolizei von Sterzing zu einem Unfall gerufen worden. Auf der A22 auf Höhe der Höhe von Brixen war ein Kleinwagen gegen die Sicherheitsabgrenzung geprallt.





Schlimmere Verletzungen zugezogen hat sich dabei glücklicherweise niemand. Als die Polizei am Unfallort eintraf bemerkten sie jedoch gleich, dass der Lenker des Wagens, ein in Bozen ansässiger Ukrainer, sich in einem stark angetrunkenen Zustand befand.Er wurde ins Krankenhaus von Brixen gebracht. Eine Alkoholkontrolle ergab dabei ganze 3,97 g/l, also fast 4 Promille. Dies sind rund achtmal so viel Alkohol wie erlaubt, betonten die Ordnungshüter in einer Presseaussendung.Dem Mann wurde der Führerschein entzogen. Zudem kassierte er eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

stol