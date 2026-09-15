Tragische Bilanz in Brixen: Am gestrigen Vormittag wurde die 85-jährige Maria Covi auf der anderen Seite der Mozartbrücke von einem Kleinlaster angefahren und ist noch an der Unfallstelle verstorben – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brixen-tragischer-zusammenhang-zwischen-den-beiden-schweren-unfaellen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Nur kurze Zeit später wurde die 93-jährige A.N. in der Brixner Dantestrßae von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. Sie wurde ins Brixner Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte um ihr Leben kämpften.<BR \/><BR \/>Sie hat es aber nicht geschafft: A.N. erlag in der Nacht auf dem heutigen Dienstag auf der Intensivstation des Brixner Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.