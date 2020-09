Brixen: Aus 4600 Zigarettenstummeln erwachsen 1551 Bäume

Im Rahmen der europaweiten Aktion „Let’s clean up Europe“ am 19. September lud die Stadtwerke Brixen AG freiwillige Helfer dazu ein, in der Altstadt von Brixen Zigarettenstummeln aufzusammeln. Das Ergebnis: Rund 4600 Zigarettenstummeln mit einem Gesamtgewicht von 1551 Gramm. Im Gegenzug spenden die Stadtwerke 1551 Euro an die globale Umwelt-Bewegung Plant-for-the-Planet.