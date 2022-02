Brixen: Auto prallt gegen eine Mauer

Mittelschwer: So wurden die Verletzungen des Unfallopfers von Brixen eingestuft.Auf der Höhe des Supermarktes MPreis, bei der Tankstelle in der Vittorio-Veneto-Straße in Brixen, war sein Auto gegen eine Mauer geprallt. Eine Person wurde eingeklemmt. Der Freiwilligen Feuerwehr von Brixen gelang es, sie zu befreien.Die Mannschaft des Weißen Kreuzes und der Notarzt versorgten den Verletzten an der Unfallstelle und brachten ihn ins Krankenhaus von Brixen.Die Carabinieri ermitteln den Hergang.

stol