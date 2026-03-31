Gegen 10 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Brixen zu einem Fahrzeugbrand im Stadtteil Rosslauf alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen ein Pkw mit Verbrennermotor sowie ein daneben abgestellter Wohnwagen bereits in Vollbrand.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1295466_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Neben der Brandbekämpfung lag ein besonderes Augenmerk darauf, ein Übergreifen der Flammen auf die darüber installierte Photovoltaikanlage zu verhindern. Die Feuerwehr konnte den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Photovoltaikanlage wurde vorsorglich außer Betrieb gesetzt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1295469_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ebenfalls vor Ort im Einsatz standen die Carabinieri sowie die Stadtwerke Brixen. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.