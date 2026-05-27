Der Unfall ereignete sich aus bisher unbekannter Ursache gegen 7.30 Uhr auf der Südspur der A22, auf der Höhe der Industriezone Brixen. Bei Kilometer 46 war es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Lkw gekommen.<BR \/><BR \/>In höchster Alarmbereitschaft rückten die Einsatzkräfte aus, da die Alarmierung auf „Unfall mit eingeklemmten Personen“ lautete. Vor Ort konnte schließlich Entwarnung gegeben werden, der vierköpfigen Familie war es gelungen, sich eigenständig aus dem Fahrzeug zu befreien. Alle vier wurden bei dem Unfall leicht verletzt.<BR \/><BR \/>Die Sanitäter versorgten die Leichtverletzten, die Feuerwehrleute übernahmen die Aufräum- und Absicherungsarbeiten. Für die Dauer des Einsatzes musste der betroffene Abschnitt der A22-Südspür kurzzeitig komplett gesperrt werden, die Verkehrsbehinderungen hielten sich allerdings in Grenzen.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Brixen und Vahrn, die Autobahnmeisterei, Behörden und die Sanitäter.