<BR \/>Die Operation begann in der Nacht in der Vittorio-Veneto-Straße. Eine Streife kontrollierte ein Fahrzeug, in dem sich drei Personen befanden. Die Insassen im Alter zwischen 24 und 31 Jahren waren den Behörden bereits bekannt: Sie waren mehrmals wegen Eigentumsdelikten aufgefallen und unterlagen Präventivmaßnahmen, darunter mündliche Verwarnungen sowie ein Annäherungsverbot mit elektronischer Überwachung.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten ein mutmaßliches professionelles Einbruchswerkzeugset. Dieses bestand aus großen Schraubenziehern, einem Hammer, verschiedenen Zangen sowie einem Akkubohrer. Da die Männer keine plausible Erklärung für den Besitz der Werkzeuge liefern konnten, wurden diese beschlagnahmt.<BR \/><BR \/> Während der Aufnahme der Anzeige kam es zu einem Zwischenfall: Ein 26-jähriger Mann mit Wohnsitz in der Provinz Salerno leistete heftigen Widerstand gegen die Beamten.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der Amtshandlungen wurden alle drei Männer auf freiem Fuß angezeigt. Der 26-Jährige muss sich darüber hinaus auch wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt verantworten.