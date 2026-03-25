Zum Vorfall kam es kurz nach 19.30 Uhr. Ein Baum wurde entwurzelt und krachte auf zwei geparkte Pkw. <BR \/><BR \/>Verletzt wurde glücklicherweise niemand. <BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr kümmerte sich um die Aufräumarbeiten. <BR \/><BR \/>In ganz Südtirol ist am Donnerstag in den Tälern mit Windböen über 50 Kilometer pro Stunde zu rechnen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/achtung-morgen-starkwind-in-suedtirol-vorsichtig-sein" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(siehe eigenen Bericht)<\/a>.